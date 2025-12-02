Affari opachi in Europa Lady Mogherini come Sarkozy | quando ridere degli avversari è un boomerang

Il fermo giudiziario di Federica Mogherini a Bruxelles ( con tutte la cautele del caso e tutto il diritto alla presunzione di innocenza) riporta alla mente una casualità che a Napoli diventerebbe legge: irridere gli avversari politici non porta bene. E’ successo a Nicholas Sarkozy, l’ex inquilino dell’Eliseo, recentemente in carcere, protagonista insieme ad Angela Merkel dello sketch contro Silvio Berlusconi ed è successo all’ex Lady Pesc, che dieci anni fa prese in giro a Strasburgo Matteo Salvini. L’episodio con Salvini. Federica Mogherini, ministro degli esteri di Matteo Renzi, era stata nominata commissario europeo di peso: Lady Pesc, la responsabile della politica estera dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

