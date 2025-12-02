Afd primo partito in Germania e le sfide di Merz per recuperare i consensi
Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Scopri altri approfondimenti
Paolo Borchia. . Siamo orgogliosi del 36% ottenuto dalla Lega una settimana fa, ma da primo partito veneto sentiamo ancora di più la responsabilità di metterci subito al lavoro per continuare il buongoverno con Alberto Stefani. Ora si aprirà una stagione impor - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, Schlein: “Pd primo partito, dal 2024 rosse anche Umbria e Sardegna” - la Repubblica Vai su X
L’estrema destra di AfD è il primo partito in Germania - Sondaggio: dietro Unione Merz con 24,5% Cala anche Spd al 14,5%, stabili Verdi (11%) e Linke (10. askanews.it scrive
Vergogna in Germania: il discorso in stile Hitler del candidato AfD Alexander Eichwald - Un episodio surreale e controverso ha travolto l’Alternative für Deutschland (AfD), il partito di estrema destra sotto sorveglianza dei servizi segreti tedeschi per sospetto estremismo. Scrive globalist.it
Germania, scandalo AfD: il discorso in stile nazista ai giovani del partito - Sabato al congresso dei giovani dell’AfD a Giessen, Alexander Eichwald ha catturato l’attenzione dei social e dei media per il suo discorso controverso, caratterizzato ... Si legge su msn.com
La breccia di Alice Weidel. AfD si sta facendo largo in Germania, 12 punti per prendere il governo - Germania", un intervento al Bundestag contro il cancelliere Merz "capitano senza cappello". Segnala huffingtonpost.it
Germania: nasce la nuova giovane Afd, ma i toni restano duri - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Si legge su laregione.ch
Giovane di AfD imita Hitler in un comizio, il partito prende le distanze - Alexander Eichwald, uno dei candidati ai vertici di “Generazione Germania”, la “fucina dei talenti” dell’ultradestra tedesca, in un comizio sabato ha imitato il linguaggio del leader nazista ... Riporta ilsole24ore.com