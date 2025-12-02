Aereo degli azzurri spia difettosa e atterraggio d’emergenza
Il volo che stava portando alcuni tesserati della SSC Napoli a Milano per il Gran Galà del calcio ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza.
Atterraggio d'emergenza per l'aereo con a bordo i tesserati del Napoli diretti a Milano - Atterraggio d'emergenza per l'aereo che ha trasportato a Milano i tesserati del Napoli per partecipare al Gran Galà del calcio.
Napoli, atterraggio d'emergenza e paura sull'aereo per Milano - Il Napoli, che si recava a Milano per essere premiato come miglior squadra di serie A, ha dovuto compiere un atterraggio d'emergenza per una spia difettosa del carrello dell'aereo, che indicava la mancata apertura del carrello.
