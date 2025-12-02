Adolescente scende dall’ambulanza che lo stava soccorrendo | poi in un attimo la tragedia

A volte le notti più quiete sono quelle in cui il destino decide di cambiare direzione senza preavviso. Il buio avvolge la strada, il traffico si dirada, e ciò che resta è il silenzio dell’asfalto che scorre sotto le ruote. In quei momenti sospesi, ogni rumore sembra amplificato: un motore in lontananza, una sirena che si avvicina, un fascio di luci che taglia l’oscurità. È lì che prende forma la fragilità umana, invisibile fino all’istante in cui accade l’imprevedibile. Leggi anche: Incidente tra Siena e Grosseto, coinvolta un’ambulanza: grave una donna Per chi lavora nei servizi di emergenza, quelle ore sono spesso un alternarsi di attesa e rapidità, di calma apparente e improvvisa concitazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Adolescente scende dall’ambulanza che lo stava soccorrendo: poi in un attimo la tragedia

