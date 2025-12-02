Il centro di Reggio Emilia si prepara al Natale, ma non solo con le tradizionali luminarie tra stelle e abeti scintillanti. Per la prima volta nel quartiere della stazione, lungo viale IV Novembre, sono state installate 45 lanterne rosse offerte dalla comunità cinese reggiana. Accese ieri sera, le lanterne rappresentano un gesto concreto di inclusione interculturale, dichiaratamente voluto dall’amministrazione. D’altro canto già nelle scorse settimane è partita la polemica dei residenti, con centrodestra al seguito, convinti della "ghettizzazione" che questa installazione comporterebbe. Le lanterne si sono illuminate in un clima festoso, con buffet offerto dal vicino ristorante cinese mentre la Filarmonica Città del Tricolore suonava canzoni natalizie, alla presenza dei rappresentanti delle due comunità locali (Comune e Associazione cinese Reggio Emilia) e del Console generale della Repubblica Popolare Cinese, arrivato da Milano, Liu Kan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addobbi cinesi a Reggio. Integrazione e polemiche