Addio vecchia tranvia Lavori per 182 milioni

Proseguono gli interventi per smantellare la vecchia tranvia "Milano-Limbiate" nei territori comunali di Cormano e di Paderno Dugnano. Se la scorsa settimana è stata rimossa la linea aerea di contatto lungo la cormanese via dei Giovi, da domani fino a sabato prossimo sono previsti gli interventi per la demolizione della tratta attuale a Paderno. Le opere saranno svolte di notte, dalle 22 alle 6 del mattino seguente, salvo maltempo, nelle vie Castelletto, Reali e dei Giovi, a partire dal confine con Cormano, per ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione viaria: i lavori interesseranno un chilometro di lunghezza del sedime tranviario a notte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio vecchia tranvia. Lavori per 182 milioni

