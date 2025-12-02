Addio icona Lutto nel calcio se ne va una leggenda Tifosi in lacrime

Il calcio italiano piange la scomparsa di Arcadio Venturi, figura di rilievo e storico capitano della Roma, deceduto all’età di 96 anni. Venturi è stato uno degli atleti più emblematici nel panorama nazionale, distinguendosi per la sua lunga carriera e per il contributo dato a più squadre di alto livello. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra tifosi, ex compagni e operatori del settore, che ne ricordano la dedizione e la professionalità. Carriera di Arcadio Venturi: Roma, Inter e Brescia. La carriera calcistica di Arcadio Venturi si è sviluppata principalmente con la maglia della Roma, club con cui ha raggiunto la notorietà e il ruolo di capitano. 🔗 Leggi su Tvzap.it

