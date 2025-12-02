Addio Gaspare Romersa Una vita per la pallavolo | con lui miracolo Baiengas

Mondo della pallavolo ascolana in lutto per la scomparsa dell’allenatore e dirigente sportivo Gaspare Romersa per tutti ‘Rino’. Se ne è andato all’età di 82 anni lasciando un grande vuoto tra gli amici che avevano condiviso con lui la passione per la pallavolo. Era stato uno dei pionieri del volley ascolano e sotto la presidenza del professor Antonio D’Isidoro era stato uno dei protagonisti del ‘miracolo’ della Metronotte Baiengas Volley femminile che arrivò fino in serie B1. Grazie a Rino Romersa venne attivato un numeroso e particolarmente vivace settore giovanile assieme gli allenatori Mimmo Chiovini, Nazzareno Zè Salvatori, Flavio Echites, Armando Palermi, Antonio Iannotti, Monica Casagrande (moglie del mitico attaccante brasiliano dell’Ascoli Calcio), Aum Ik Soon (giocatrice coreana della Metronotte Baiengas) e Adriana Fantino (capitana della squadra) in collaborazione con il Gruppo Sportivo Pallavolo Elca Elettrocarbonium. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

