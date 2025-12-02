Addio allo chef Giovanni Gattamorta il suo nome vive nel sostegno di Diabete Romagna Il modo in cui papà voleva essere ricordato

Una donazione a Diabete Romagna in memoria di Giovanni Gattamorta, cuoco scomparso recentemente lasciando la moglie, Giovanna Sbaragli, con cui abitava a Bertinoro, e l'amata figlia, Alice. “Era una persona amabile e ben voluta, con una vita ricca di passione, soprattutto per quello che non era. 🔗 Leggi su Forlitoday.it