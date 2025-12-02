addio al benzinaio andrea tarroni

Avrebbe compiuto 71 anni oggi, Andrea Tarroni, spentosi domenica mattina in una clinica a Roma aggredito da un male incurabile. E’ grandissimo il cordoglio, dopo la notizia della sua scomparsa, suscitato nella comunità codigorese con messaggi sia sulle pagine social che alla famiglia. Aveva iniziato a lavorare presso il distributore posto sulla statale Romea, poco prima dell’ingresso del lido di Volano, a soli 14 anni con fratello gemello Pellegrino. Una stazione di servizio presa in gestione inizialmente dal babbo Pino e dalla mamma Maria, dispensatori fin da subito di quell’umanità ed attenzione verso gli altri che forse si sta perdendo nel tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

