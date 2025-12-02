Addio ai registri cartacei | a Pordenone gli atti di stato civile diventano digitali

Il Comune di Pordenone ha deciso di aderire al progetto dell’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile (Ansc). Un altro passo in avanti per modernizzare e unificare la gestione dello stato civile in tutta Italia. Il sistema digitale è stato sviluppato dal ministero. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

