Addio ai registri cartacei | a Pordenone gli atti di stato civile diventano digitali

Pordenonetoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Pordenone ha deciso di aderire al progetto dell’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile (Ansc). Un altro passo in avanti per modernizzare e unificare la gestione dello stato civile in tutta Italia.  Il sistema digitale è stato sviluppato dal ministero. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

