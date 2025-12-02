Santarcangelo (Rimini), 2 dicembre 2025 – Santarcangelo piange Rosalba Paola Beiletti, la donna di 68 anni travolta lo scorso 8 novembre mentre attraversava la via Santarcangiolese, all’altezza della rotatoria con via Giovanni Paolo II. Dopo oltre tre settimane di lotta tra la vita e la morte all’ospedale Bufalini di Cesena, Rosalba non ce l’ha fatta. L’incidente: centrata da un’auto mentre attraversava. L’incidente era avvenuto intorno alle 17.30. Dai primi accertamenti, la donna stava attraversando sulle strisce quando una Toyota Yaris, con a bordo due persone, l’aveva centrata in pieno. L’urto era stato violentissimo: la donna aveva colpito il parabrezza ed era stata scagliata diversi metri più avanti rispetto al punto di impatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Rosalba Paola, travolta sulle strisce è morta dopo oltre 3 settimane di agonia