addio a pedretti il re dei trasporti nautici

"Un uomo lungimirante e generoso, che con impegno e passione ha saputo costruire una realtà storica". Così viene ricordato Abdon Pedretti, fondatore dell’omonima azienda specializzata in trasporti nautici con sede a Monte San Pietro, morto domenica scorsa all’età di 95 anni. Un "imprenditore di altri tempi", che già nel lontano 1960 scrisse il primo capitolo di una realtà ancora oggi leader nel settore dei trasporti eccezionali. Fu proprio nello stesso periodo infatti che, sul territorio bolognese, nascevano due tra i più importanti cantieri per la costruzione di barche a vela e a motore, generando di conseguenza la necessità di trasportare le nuove creazioni: in questo contesto, la Abdon Pedretti si affermò così come una tre le prime aziende specializzate nei trasporti nautici, fino a diventare negli anni un vero e proprio punto di riferimento per l’autotrasporto di imbarcazioni complete e di tutti i componenti che ne fanno parte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

