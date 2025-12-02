Addio a Nicola Pietrangeli divo classico della racchetta

«Mi ricordo bene le cose di cinquant’anni fa, non quelle dell’altro ieri. Mi sa che qualche ingranaggio non funziona più», aveva confessato recentemente. Era riuscito a sopravvivere a un cancro, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

addio a nicola pietrangeli divo classico della racchetta

