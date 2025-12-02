Addio a Giuseppe Borgioli l’ex giornalista che ha lasciato i suoi beni ai lavoratori della RSA

Giuseppe Borgioli, 78 anni, ex giornalista, insegnante e per molti anni consigliere politico del Consolato Usa di Milano, è morto nella RSA di Pontremoli (Massa Carrara), la struttura in cui aveva scelto di vivere gli ultimi anni della sua vita. In quel luogo si era sentito protetto, accolto e curato, tanto da decidere di lasciare tutta la sua eredità ai lavoratori e alle lavoratrici della residenza. Un gesto che riassume meglio di ogni parola il suo carattere generoso e la sua visione dell'umanità. Un uomo colto, brillante e profondamente legato alle sue radici.

