addio a bossu il fotografo del bacio socialista tra breznev e honecker

Il fotografo francese Régis Bossu, autore del celeberrimo scatto del "Bruderkuss", il "bacio socialista" tra Erich Honecker e Leonid Breznev, è morto il 28 novembre scorso nella casa di Griesheim, vicino a Darmstadt, dove viveva da tempo. Aveva 81 anni ed era malato da tempo. La notizia del decesso è stata data ieri. Bossu è stato uno dei fotografi che meglio hanno saputo raccontare la realtà politica della Guerra Fredda attraverso immagini immediate e cariche di significato. La fotografia più famosa - il bacio fraterno tra il leader sovietico Breznev e quello della Ddr, Honecker, colto il 7 ottobre 1979 durante le celebrazioni per il trentennale della Germania Est - ha attraversato il mondo e il tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

