Adani sembra non avere dubbi | È lui il giocatore più di personalità all’interno della Juve È lui che si prende le colpe e non ha paura
Adani difende quel bianconero a Viva El Futbol: vive nel dissenso ma non tradisce mai, ha attributi quadrati e Spalletti lo sa. L’analisi. In un momento in cui si discute spesso della tenuta mentale e della leadership all’interno dello spogliatoio della Juventus, specialmente dopo l’arrivo di Luciano Spalletti e i risultati altalenanti, una voce autorevole si alza per difendere uno dei senatori bianconeri. Lele Adani, intervenuto durante la trasmissione Viva El Futbol, ha voluto sottolineare come, al di là delle critiche tecniche, ci sia un giocatore che per carisma e coraggio è superiore a tutti gli altri: Manuel Locatelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
