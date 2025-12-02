Inter News 24 Adani elogia il centravanti argentino: «Lautaro, leader totale. Criticato da alcuni tifosi? Vi spiego perché, ma io lo adoro». Sul canale YouTube Viva el Fútbol, Lele Adani ha dedicato un’analisi approfondita a Lautaro Martinez, capitano dell’ Inter, commentando la sua doppietta decisiva nella sfida di Pisa e soffermandosi sul rapporto tra il numero 10 e una parte della tifoseria nerazzurra. L’ex difensore e oggi opinionista non ha usato giri di parole: secondo lui, la grandezza di Lautaro resta indiscutibile, ma non tutti gli interisti lo apprezzano come meriterebbe. « Lautaro non è in discussione, non può rientrare nei gusti di tutti, ma la cosa più interessante nella sua crescita è che ha giocato come partner di Lukaku, Dzeko ed è cambiato con Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Adani manifesta tutta la propria ammirazione per il capitano: «Perché tanti interisti discutono Lautaro!»