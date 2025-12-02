Adani | Chi fa il mestiere di allenatore ad alti livelli non mette in discussione Conte Lo fa solo chi non riesce a stare al passo

Al podcast Viva el Futbol è intervenuto Lele Adani, offrendo un’analisi dettagliata sulla vittoria del Napoli contro la Roma e sul lavoro di Antonio Conte. L’analisi di Adani. “Il Napoli ha fatto una super partita e va in crescendo. Atalanta, Qarabag e Roma: hanno espugnato l’Olimpico con merito e voglio ricordare a tutti che nell’epoca delle cinque sostituzioni, Antonio Conte ne ha fatte tre. Ha vinto con tre cambi a Roma perché ha precarietà, non ha un altro centrocampista, e McTominay e Lobotka sono stati commoventi nella pressione, nella costruzione, onestamente. Tatticamente perfetti, corti, bassi, alti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Adani: «Chi fa il mestiere di allenatore ad alti livelli non mette in discussione Conte. Lo fa solo chi non riesce a stare al passo»

