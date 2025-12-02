Ada Alberti Oroscopo della settimana a Mattino 5 | previsioni segno per segno dal 1 al 5 dicembre 2025 | Video Mediaset
Ada Alberti è tornata anche oggi, martedì 2 dicembre 2025 nel programma televisivo Mattino 5 con l’ Oroscopo settimanale. La famosa astrologa, ospite nel programma del mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha condiviso le previsioni delle stelle con i telespettatori. Cosa succederà ai nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Cancro? Novità in arrivo per tutti i dodici segni dello zodiaco! Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco. A seguire dettaglio le previsioni delle stelle da lunedì 1 a venerdì 5 dicembre 2025. Ecco cosa dicono le stelle questa settimana nel video di Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
