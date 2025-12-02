Ad Arona la scrittrice e dragologa Francesca D' Amato
Giovedì 4 dicembre ad Arona, dalle ore 10,30, la libreria la Feltrinelli Point ospita la scrittrice e dragologa Francesca D'Amato, che presenta al pubblico i suoi libri "In cerca di draghi. Fiabe e leggende del nord Italia" (Eterea edizioni) e "Le migrazioni dei draghi" (Libreria Geografica). 🔗 Leggi su Novaratoday.it
