Ad Aranova il Mercatino artigianale di Natale

Fiumicino, 2 dicembre 2025 – L’8 dicembre, dalle 9 alle 20, presso il Centro commerciale La Tartaruga ad Aranova, l’associazione Territoriale Crescere Insieme organizza il Mercatino artigianale di Natale, un appuntamento dedicato alla creatività locale e alle tradizioni del periodo natalizio, patrocinato dal Comune di Fiumicino. Per tutta la giornata sarà possibile visitare gli stand allestiti dagli artigiani del territorio, e scoprire prodotti fatti a mano, decorazioni e idee regalo originali. A partire dalle ore 8, i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale e consegnargli di persona le loro letterine. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

