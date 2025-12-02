Acqualatina ancora un' assemblea deserta e un nuovo rinvio Pd | Cda si dimetta

Latinatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un rinvio, per l’assenza del socio privato e del Comune di Latina. L’assemblea dei soci di Acqualatina convocata per oggi è andata deserta quando, ancora una volta, sul piatto c’era l’aumento di capitale da 30 milioni di euro, richiesto dal Cda della società ai Comuni soci.Una mancanza di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

