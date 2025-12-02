Acqualatina ancora un' assemblea deserta e un nuovo rinvio Pd | Cda si dimetta

Ancora un rinvio, per l’assenza del socio privato e del Comune di Latina. L’assemblea dei soci di Acqualatina convocata per oggi è andata deserta quando, ancora una volta, sul piatto c’era l’aumento di capitale da 30 milioni di euro, richiesto dal Cda della società ai Comuni soci.Una mancanza di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

https://www.aprilianews.it/prima-pagina/acqualatina-assemblea-di-nuovo-deserta/ - facebook.com Vai su Facebook

*[BUCO NELL'ACQUA]* Altro rinvio dell'assemblea dell'ente gestore del servizio idrico che avrebbe dovuto approvare la famosa ricapitalizzazione di 30 milioni. Continua il braccio di ferro tra Pd-FI e FdI-Lega. Vai su X

Acqualatina, ancora un'assemblea deserta e un nuovo rinvio. Pd: "Cda si dimetta" - Assenti socio privato e Comune di Latina, che ha chiesto un differimento di quattro mesi. latinatoday.it scrive

Acqualatina, salta di nuovo l’assemblea dei soci. Sarubbo (PD): “Situazione gravissima, CdA da azzerare” - Acqualatina, assemblea dei soci rinviata per l’assenza di socio privato e Comune di Latina. Da latinaquotidiano.it

Acqualatina, assemblea di nuovo deserta. Il sindaco di Sezze attacca: “Grave” - Anche oggi, lunedì 1 dicembre, come accade ormai dai primi di settembre, la situazione si ripete ... Da h24notizie.com

Aqualatina, deserta l'assemblea dei soci. Ira delle minoranze - Ancora un rinvio per l’aumento di capitale di Acqualatina da 30 milioni di euro, richiesto dal Cda ai Comuni soci pubblici del gestore del servizio idrico nell’Ato4: l’assemblea dei soci, convocata pe ... Riporta latinatoday.it

Disertata l’assemblea di Acqualatina, il sindaco Lucidi:“Senza confronto si rischia il tracollo” - Si sarebbe dovuta svolgere questa mattina l’assemblea straordinaria di Acqualatina, convocata per discutere l’aumento del capitale sociale, ma tutto è stato annullata per il mancato raggiungimento del ... Si legge su latinacorriere.it