Acireale furto notturno in uno studio dentistico | identificato un sospetto grazie ai Carabinieri

Scoperta del furto e avvio immediato delle indagini. Un'irruzione avvenuta nel cuore della notte all'interno di uno studio dentistico di Acireale ha fatto scattare una rapida attività investigativa da parte dei Carabinieri. La titolare, una professionista acese di 45 anni, al momento della riapertura ha trovato una porta secondaria forzata e si è subito accorta che erano stati sottratti due computer utilizzati per la gestione dello studio. Allertato il 112, i militari della Stazione di Acireale, con il supporto del Nucleo Operativo, sono intervenuti sul posto procedendo ai rilievi e avviando una ricerca capillare delle immagini di videosorveglianza presenti nell'area.

