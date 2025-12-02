Achille Polonara ringrazia la donatrice di midollo dopo il trapianto e il coma | Grazie a lei sono ancora qui E’ stato quasi un miracolo

Bologna, 2 dicembre 2025 – Achille Polonara torna a parlare dopo il trapianto di midollo osseo, le complicazioni, il coma e il risveglio, prima della successiva riabilitazione tutt’ora in corso. "Per una complicanza ho rischiato la vita – ha detto l’ex giocatore della Virtus Bologna e della Nazionale, che l’ha omaggiato nominandolo capitano non giocatore –. Mi avevano dato per spacciato, poi è andato tutto bene. È stato quasi un miracolo ". Le parole di Polonara e il progetto della Regione Emilia-Romagna. Polonara è intervenuto da remoto durante la conferenza stampa in Regione su un nuovo progetto per facilitare le donazioni di midollo osseo, promossa dall'assessorato regionale alla Sanità e da Admo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Achille Polonara ringrazia la donatrice di midollo dopo il trapianto e il coma: “Grazie a lei sono ancora qui. E’ stato quasi un miracolo”

