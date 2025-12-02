Achille Polonara racconta il ritorno alla vita | È stato un miracolo e ora le cose stanno migliorando Sono qui grazie alla donatrice di midollo

«È stato un miracolo e ora le cose stanno migliorando, grazie alle terapie che sto facendo e grazie alla mia donatrice. Sono qui grazie a lei. Invito tutti a donare». Achille. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

achille polonara racconta il ritorno alla vita 200 stato un miracolo e ora le cose stanno migliorando sono qui grazie alla donatrice di midollo

Achille Polonara racconta il ritorno alla vita: «È stato un miracolo e ora le cose stanno migliorando. Sono qui grazie alla donatrice di midollo»

