Acf l' Under 15 allunga le distanze dalla seconda in classifica

Arezzo, 2 dicembre 2025 –  . Secondo pareggio stagionale per l'Under 17 UNDER 17: ACF AREZZO – CAPOLONA QUARATA (M) 0-0 Match a reti inviolate per le cittine di Michele Spataro. La partita casalinga contro il Capolona Quarata si chiude sullo 0-0, registrando il secondo pareggio stagionale per le amaranto. Si tratta anche del primo match in cui le cittine non riescono a conquistare i 3 punti tra le mura amiche. Nella prossima giornata di campionato, la squadra di Spataro sarà ospite della Lorese. UNDER 15: RINASCITA DOCCIA – ACF AREZZO 1-2 Vittoria importante per le cittine di Carmelo Gabriele, che superano di misura la seconda in classifica, allungando le distanze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

