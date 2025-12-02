ACF Arezzo | L’Under 15 allunga il vantaggio in vetta; secondo pari stagionale per l’Under 17
UNDER 17: ACF AREZZO – CAPOLONA QUARATA (M) 0-0 Sfida senza reti per le ragazze di Michele Spataro. Il match casalingo contro il Capolona Quarata termina sullo 0-0, segnando il secondo pareggio stagionale per le amaranto e il primo incontro interno in cui non riescono a conquistare l’intera posta in palio. Nel prossimo turno, l’Arezzo sarà impegnato in trasferta sul campo della Lorese. UNDER 15: RINASCITA DOCCIA – ACF AREZZO 1-2 Successo di grande peso per la formazione di Carmelo Gabriele, che supera di misura la seconda forza del campionato e aumenta il proprio margine in classifica. La partita si apre con il vantaggio della Rinascita Doccia grazie al gol di Pirisi, ma le amaranto reagiscono con determinazione e ribaltano il risultato: decisive le marcature di De Santi e Migliorini T. 🔗 Leggi su Lortica.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
UNDER 14 FEMMINILE Basket Asciano - Basket Arezzo 49-61 Sconfitta meritata per le nostre U14 contro la forte SBA Arezzo. Dopo un avvio promettente, dove le nostre ragazze hanno approcciato bene la partita mostrando una buona circolazione di palla - facebook.com Vai su Facebook
Pattarello non sbaglia dal dischetto e riporta l’Arezzo in vetta alla classifica ? #SerieCSkyWifi Vai su X
Acf Arezzo, punteggio pieno per l'under 15 - Contro il Bibbiena, l’ACF Arezzo conquista un pareggio per 1–1 grazie alla rete di Marchini, decisiva per fissare il ... lanazione.it scrive
Acf, vittoria nel derby per la Primavera - Arezzo, 25 novembre 2025 – Acf, vittoria nel derby per la Primavera. Segnala msn.com