UNDER 17: ACF AREZZO – CAPOLONA QUARATA (M) 0-0 Sfida senza reti per le ragazze di Michele Spataro. Il match casalingo contro il Capolona Quarata termina sullo 0-0, segnando il secondo pareggio stagionale per le amaranto e il primo incontro interno in cui non riescono a conquistare l’intera posta in palio. Nel prossimo turno, l’Arezzo sarà impegnato in trasferta sul campo della Lorese. UNDER 15: RINASCITA DOCCIA – ACF AREZZO 1-2 Successo di grande peso per la formazione di Carmelo Gabriele, che supera di misura la seconda forza del campionato e aumenta il proprio margine in classifica. La partita si apre con il vantaggio della Rinascita Doccia grazie al gol di Pirisi, ma le amaranto reagiscono con determinazione e ribaltano il risultato: decisive le marcature di De Santi e Migliorini T. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - ACF Arezzo: L’Under 15 allunga il vantaggio in vetta; secondo pari stagionale per l’Under 17