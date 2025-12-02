Accuse tremende contro Manuel Bortuzzo la fidanzata rivela come è stata lasciata | parole pesanti

La fine della relazione tra Manuel Bortuzzo e Costanza Di Stefano è tornata sotto i riflettori dopo le dichiarazioni della giovane, che in un lungo racconto ha descritto come la loro storia sia arrivata al collasso. Quello che sembrava un legame stabile e sereno si è trasformato improvvisamente in una frattura dolorosa, segnata da silenzi inattesi e comportamenti che l’hanno lasciata profondamente spiazzata. Le sue parole hanno acceso l’attenzione su una rottura avvenuta in modo brusco e, per lei, ancora impossibile da comprendere del tutto. Manuel Bortuzzo, parla la fidanzata: Costanza Di Stefano è un fiume in piena. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Accuse tremende contro Manuel Bortuzzo, la fidanzata rivela come è stata lasciata: parole pesanti

Accuse tremende contro Manuel Bortuzzo, la fidanzata rivela come è stata lasciata: parole pesanti - L'ormai ex fidanzata di Manuel Bortuzzo ha rivelato come lo sportivo l'avrebbe lasciata: ecco le sue parole cariche di dolore e delusione. donnapop.it scrive

