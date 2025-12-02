Accuse ridicole Tre perquisizioni in un mese non sono normali La nuova inchiesta su Garlasco? Fumo | l’ex procuratore Venditti contro le inchieste di Pavia e Brescia
L’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, indagato dalla Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari, torna a respingere con forza ogni addebito legato al suo operato nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. Intervistato dal Tg1, il magistrato ha ribadito l’infondatezza delle accuse secondo cui avrebbe ricevuto denaro per chiedere l’archiviazione di Andrea Sempio. Venditti ha liquidato le contestazioni come totalmente prive di consistenza: “L’accusa di aver ricevuto soldi per archiviare la posizione di Andrea Sempio è, come ho già ripetuto più volte, non infondata, ridicola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
