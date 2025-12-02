Accusato di aver picchiato e bruciato la madre | l' imputato rinuncia all' esame

SAN MICHELE SALENTINO – Alberto Villani ha rinunciato all'esame. Il 41enne di San Michele Salentino non deporrà davanti alla corte d'assise di Brindisi, presieduta da Maurizio Saso (a latere, Adriano Zullo). L'uomo è accusato di aver ucciso la madre, la 71enne Cosimo D'Amato. L'avrebbe picchiata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

