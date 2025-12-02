Accusa il marito di violenze poi ritratta in tribunale | Ho immaginato tutto è colpa della mia malattia

Accusa il marito di violenze e maltrattamenti e fa scattare il procedimento con codice rosso, ma quando il caso arriva davanti al giudice la donna si scusa, affermando che tutte le denunce non erano vere, ma frutto di una patologia psichiatrica che la affligge: “Anzi, senza mio marito non saprei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

