Accusa di tentato stupro | ex nazionale inglese arrestato in aereoporto
Denunciato da una sua ex e fermato all'imbarco a Stansted, ha un passato importante nella Premier del decennio scorso. Ma il nome non è ancora stato reso noto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
La Corte d’Appello di Bari ha assolto Lamanuzzi Giuseppe, il 36enne barese accusato di aver tentato di sequestrare una bambina di 5 anni lo scorso 2 gennaio mentre passeggiava con la madre nel quartiere San Pasquale. - facebook.com Vai su Facebook
Coltellate alla schiena e al volto. L’accusa chiede dodici anni di pena per il tentato omicidio al Cas dlvr.it/TPMQZd ? #Giustizia Vai su X
Accusa di tentato stupro: ex nazionale inglese arrestato in aereoporto - Denunciato da una sua ex e fermato all'imbarco a Stansted, ha un passato importante nella Premier del decennio scorso. Scrive msn.com
Calcio: un ex nazionale inglese arrestato per stupro - Un ex calciatore della nazionale inglese, protagonista della Premier League negli anni 2010, è stato arrestato all'aeroporto di Stansted con l'accusa di tentato stupro. Riporta ansa.it
Scandalo in Inghilterra: ex calciatore della Premier arrestato per tentato stupro - Portato in stazione di polizia, all’uomo sono stati prelevati impronte digitali, campione di DNA e foto segnaletica. ilovepalermocalcio.com scrive
Media Gb: “Ex calciatore della Nazionale inglese arrestato per tentato stupro” - La sua identità non è stata resa nota per motivi legali, spiega il tabloid. Scrive msn.com
Un ex calciatore di Premier League arrestato con l’accusa di stupro all’aeroporto di Londra - Il giocatore, la cui identità resta coperta da vincoli legali, è stato rilasciato su cauzione mentre ... Segnala fanpage.it
Premier League, ex calciatore inglese arrestato in aeroporto per tentato stupro - Durante il controllo dei passaporti, i poliziotti hanno prelevato il sospettato e chiuso in cella fino all'arrivo di un avvocato ... msn.com scrive