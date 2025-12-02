Accesso a Medicina piovono i ricorsi | almeno seimila quelli già presentati

Si muovono organizzazioni studentesche, associazioni e studi legali. “Il sistema va ripensato”. Udu si rivolge al Comitato europeo diritti sociali, Medici senza filtri chiede di annullare la prova del 20 novembre. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Accesso a Medicina, piovono i ricorsi: almeno seimila quelli già presentati

