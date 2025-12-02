Accerchiato da 10 ragazzi e rapinato tra loro anche un 12enne | 15enne lasciato senza giubbotto
Hanno accerchiato, strattonato e derubato in strada un ragazzino: lo hanno spaventato e gli hanno portato via gli auricolari e il giubbotto, per poi scappare. La rapina è avvenuta nella serata di domenica 30 novembre, poco prima delle 20, in via Raffaello Sanzio.La rapina in strada: nei guai 5. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Accerchiato da 10 ragazzi e rapinato (tra loro anche un 12enne): 15enne lasciato senza giubbotto - Cinque giovani sono stati rintracciati dalla polizia, tra loro c'è anche un 12enne (non imputabile). Come scrive milanotoday.it