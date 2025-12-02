Accensione dell' albero di Natale in Piazza Duomo

Il 6 dicembre è il giorno dell’accensione degli alberi di Natale: a partire dalle 17,30 a Palazzo Vecchio, nel cortile della Dogana, alla presenza della sindaca Funaro e dalla Compagnia di Babbo Natale, a seguire partenza del Corteo storico della Repubblica Fiorentina per l’abete di piazza del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Prova di accensione dell'Albero di Natale sulla piazza di Todi catturata dallo scatto veloce di Simone Quartucci. Ora manca l'illuminazione architetturale dei Palazzi Comunali, del Palazzo dei Priori, del Tempio di San Fortunato e del Duomo. La cerimonia di ac - facebook.com Vai su Facebook

Accensione dell’albero di Natale a Quarto Miglio: l’evento della Pro Loco per l’8 dicembre quartomiglio.rm.it/2025/11/accens… #roma #prolocoquartomiglio #prossimamente #quartomiglio Vai su X

Albero di Natale 2025 in piazza De Ferrari: quanto costa, quando l'accensione e chi lo fornisce - verrà acceso nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre 2025 in piazza De Ferrari. Lo riporta mentelocale.it

Natale, in 4mila in piazza dei Signori per l’accensione dell’albero con 100mila luci - Il corpo che corre agile sulla facciata di palazzo dei Trecento nella danza verticale della compagnia Il Posto, le luci, i bimbi della Brat a fare da scenario, i selfie con il sindaco, ... Secondo ilgazzettino.it

A Foggia cerimonia per l’accensione dell’Albero di Natale - A Foggia cerimonia per l'accensione dell'Albero di Natale L’8 dicembre, alle 18:30, in Piazza Cavour, vivremo insieme l'accensione dell'Albero di Natale ... Riporta ilsipontino.net

Accendiamo il Natale: Dovera si prepara a illuminare la piazza - Il Comune invita la cittadinanza a partecipare all’accensione dell’albero, momento simbolico che dà il via alle festività ... Come scrive 7giorni.info

Sabato pomeriggio l’accensione dell’albero di Natale - In programma anche un videomapping in piazza Guglielmo MONREALE, 1 dicembre – Si avvicinano le feste e la città si prepara a illuminarsi nuovamente, come ... Come scrive monrealenews.it

A Manta si accende il “Natale di luce”: musica, tradizioni e spettacoli tra piazza del Popolo e Castello - Dal 13 dicembre la prima edizione de “I doni di Santa Lucia”, tra mercatini, sapori, visite guidate e grand ... Come scrive targatocn.it