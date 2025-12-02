Accade a Natale cento eventi a Spoleto dal 4 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026

Sono circa 100 le iniziative in programma per “Accade a Natale a Spoleto” tra cultura, musica, spettacoli, mostre, mercatini e attività per famiglie. Il cartellone, che dal 4 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026 animerà la città con eventi diffusi in centro storico e nelle frazioni, è stato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Questo video è nato ( come spesso accade) da una vostra richiesta. In realtà avevo già deciso tutti i video di Natale ma questo l’ho fatto in più perché effettivamente ero incuriosita dal” come fare” o più precisamente “quale usare”. Alla fine è una inaspettata “qu - facebook.com Vai su Facebook

Accade a Natale a Spoleto 2025. Il programma dal 4 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026 ?Circa 100 le iniziative in programma tra cultura, musica, spettacoli, mostre, mercatini e attività per famiglie #Spoleto Vai su X

“Accade a Natale a Spoleto”: oltre cento eventi e una ruota panoramica in piazza - La magia del Natale si accende a Spoleto con una festa diffusa che trasformerà la città in un palcoscenico a cielo aperto: dal centro storico alle 16 frazioni, dal 4 dicembre al 18 gennaio si sussegui ... Come scrive umbria24.it

Ciò che Accade a Natale. Cento appuntamenti a iniziare dal 4 dicembre - Presentato il ricco programma della rassegna che si chiuderà solo il 18 gennaio. Riporta msn.com

Natale in Arte: i Cento Pittori Via Margutta a Piazza Testaccio - La storica Associazione Cento Pittori Via Margutta debutta per la prima volta a Testaccio, con la mostra diffusa “Natale In Arte” dal 6 all’8 dicembre 2025, a Piazza Testaccio, in uno dei quartieri pi ... Segnala romatoday.it

Natale al “Cento per Cento”: feste, tradizioni e magia tra Monteprandone e Centobuchi. Sabato arriva Babbo Natale - Presentata l’undicesima edizione: tra rifugio di Babbo Natale, presepi, spettacoli e iniziative culturali diffuse su tutto il territorio, con la mascotte Gino il Pinguino presente alla conferenza ... Come scrive lanuovariviera.it

Natale con cento eventi a Macerata per accendere il centro e bus gratis nei weekend - MACERATA Pista di ghiaccio, mercatini, castagnate, mostre, spettacoli teatrali, iniziative per i più piccoli e tanto altro. Come scrive msn.com