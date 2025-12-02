Abbattimento degli ulivi non monumentali | limiti più stringenti rispetto al passato
Sono trascorsi 12 anni da quando la Xylella fastidiosa ha iniziato la sua espansione tra i secolari ulivi pugliesi, dal Salento e verso il Nord della Puglia, causando un abbattimento massivo e spesso indiscriminato di migliaia di esemplari. Un ricordo che ha allarmato gli agricoltori alla notizia.
Il giudice amministrativo ha ordinato lo stop immediato a qualsiasi intervento «suscettibile di arrecare danni irreversibili alla collettività», bloccando l'autorizzazione all'abbattimento degli ulivi non monumentali da parte dei proprietari
Xylella, abbattimento ulivi: il TAR sospende - 1073/2025, Pentassuglia: "Il provvedimento regionale intende limitare ulteriormente le possibilità di abbattimento e rendere forte e vincolante l'obbligo di reimpianto" L'assessore ...
Pentassuglia su provvedimento regionale per rilascio autorizzazioni abbattimento olivi - 1073/2025: nessun allargamento alle possibilità di abbattimento ma rafforzamento delle tutele anche per gli ulivi non monumentali Pentassuglia: "Il provvedimento regionale intend ...
Assessore Puglia, 'delibera regionale tutela gli ulivi' - "Il provvedimento regionale intende limitare ulteriormente le possibilità di abbattimento e rendere forte e vincolante l'obbligo di reimpianto".
In Puglia stop autorizzazioni abbattimenti ulivi non monumentali - Il Tar di Bari ha accolto la richiesta di sospensiva della legge della Regione Puglia 1073 del 29 luglio 2025 (e pubblicata il 25 agosto) che disciplina le autorizzazioni per gli abbattimenti degli ul ...
Stop del Tar all'abbattimento degli ulivi "non monumentali" - I giudici del tribunale amministrativo regionale accolgono la richiesta di sospendere la delibera della Regione che amplia l'ambito delle autorizzazioni di abbattimento su tutto il territorio pugliese ...
'Da abbattere 47 ulivi nel Foggiano colpiti dalla Xylella' - Pubblicato il decreto di abbattimento dei 47 ulivi risultati infetti dalla Xylella a Cagnano Varano (Foggia) e di tutte le piante appartenenti alle specie indicate, ricadenti nei 50 metri.