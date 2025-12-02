Abbandono dei rifiuti a Firenze 300 segnalazioni a settimana

FIRENZE – Una mattinata dedicata alla cura degli spazi pubblici e alla responsabilità condivisa ha animato piazza dell’Isolotto, dove Plures Alia, in collaborazione con il Comune di Firenze e il Quartiere 4, ha organizzato un appuntamento informativo sull’ abbandono dei rifiuti a Firenze e sui servizi digitali a disposizione dei cittadini. L’iniziativa ha coinvolto residenti e studenti per aumentare la consapevolezza su uno dei comportamenti più diffusi e dannosi per il decoro urbano. Nelle ultime settimane il Comune registra in media 300 segnalazioni ogni sette giorni, tra rifiuti abbandonati e richieste di rimozione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

