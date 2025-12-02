A$AP Rocky è il nuovo ambassador di Chanel con Margaret Qualley

Una collab che potrebbe funzionare, quella tra A$AP Rocky e Chanel. La maison collaborerà con il rapper, diventato nuovo ambassador e protagonista della campagna per la nuova collezione d’esordio di Mathieu Blazy. Si chiamerà infatti “Métiers d’art” e nel teaser di lancio il rapper fa coppia con Margaret Qualley, girando il video per le strade di New York. A$AP Rocky è il nuovo ambassador di Chanel. Un vero e proprio cortometraggio d’autore. A dirigere la scena è Michel Gondry, che per 2 minuti e 49 secondi racconta le meraviglie di Chanel. La scena si apre con le due star, il rapper e l’attrice, che si svegliano nel letto di un appartamento senza ascensore a Williamsburg. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - A$AP Rocky è il nuovo ambassador di Chanel (con Margaret Qualley)

