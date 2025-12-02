A16 Napoli-Canosa chiusura notturna del tratto Candela-Grottaminarda

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica del viadotto "Dei Corvi", dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli.Di conseguenza, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Calaggio nord", situata nel. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

