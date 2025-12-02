A VERONA LA SCUOLA SEGALA ACCENDE I SOGNI OLIMPICI E PARALIMPICI

Una mattinata di emozioni e creatività ha trasformato la Scuola Segala di Verona in un palcoscenico Olimpico: oltre 90 alunne e alunni sono stati protagonisti dell’iniziativa “Cerimonia a Scuola: la Segala verso Milano Cortina 2026” Verona, 1° dicembre 2025 – Organizzato dalla Fondazione Milano Cortina 2026, nell’ambito dell’ Education Programme Gen26, in collaborazione con il plesso Segala dell’IC 8 Centro Storico di Verona e Filmmaster, l’evento “Cerimonia a Scuola: la Segala verso Milano Cortina 2026” ha rappresentato un ponte ideale tra scuola, Olimpiadi e Paralimpiadi. Un’iniziativa nata per celebrare i valori universali dell’Olimpismo e del Paralimpismo proprio nella città, Verona, che ospiterà un’altra storia leggendaria nel celebre anfiteatro romano del 30 d. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - A VERONA LA SCUOLA SEGALA ACCENDE I SOGNI OLIMPICI E PARALIMPICI

