a verona la scuola segala accende i sogni olimpici e paralimpici

Una mattinata di emozioni e creatività ha trasformato la Scuola Segala di Verona in un palcoscenico Olimpico: oltre 90 alunne e alunni sono stati protagonisti dell’iniziativa “Cerimonia a Scuola: la Segala verso Milano Cortina 2026” Verona, 1° dicembre 2025  – Organizzato dalla  Fondazione Milano Cortina 2026,  nell’ambito dell’ Education Programme Gen26, in collaborazione con il  plesso Segala dell’IC 8 Centro Storico  di Verona e  Filmmaster, l’evento  “Cerimonia a Scuola: la Segala verso Milano Cortina 2026”  ha rappresentato un ponte ideale tra scuola, Olimpiadi e Paralimpiadi. Un’iniziativa nata per celebrare i valori universali dell’Olimpismo e del Paralimpismo proprio nella città, Verona, che ospiterà un’altra storia leggendaria nel celebre anfiteatro romano del 30 d. 🔗 Leggi su Parlami.eu

