A Venezia il cardinale Zuppi ricorda la fine delle scomuniche tra cattolici e ortodossi

Si è svolto stamattina a Venezia un importante evento di carattere ecumenico organizzato dall’ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo della Cei e dalla sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia, per ricordare l’atto con cui, nel 1965, le Chiese Cattolica e Ortodossa revocarono le reciproche. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#30novembre 1406: già vescovo di Castello e poi cardinale - Angelo #Correr - nato a #Venezia nel 1335, viene eletto papa a #Roma con il nome di Gregorio XII mentre è in atto lo scisma d’Occidente. E’ il primo papa veneziano Vai su X

Venerdì 28 novembre nella chiesa di San Salvador è in programma “La Polifonia Romana a Venezia” Il Coro della Fondazione Cardinale Bartolucci di Roma in concerto nella nostra città https://v41.it/L37c6 Comune di Venezia Venezia Unica - facebook.com Vai su Facebook

Zuppi: un Sinodo con tutte le Chiese cristiane a gennaio - Il presidente della Cei annuncia l'evento ecumenico che si terrà a Bari durante la celebrazione per i 60 anni dall'abolizione delle scomuniche tra ... Come scrive avvenire.it

Il Cardinale ai giovani: "Siate protagonisti del futuro non spettatori della storia" - Il presidente della Cei Matteo Zuppi è intervenuto all’incontro in San Cristoforo. msn.com scrive

Flotilla, il cardinale Matteo Zuppi ha coinvolto il Patriarcato di Gerusalemme. Aiuti, la strada verso Gaza - “In merito al coinvolgimento della Cei nella vicenda della Global Sumud Flotilla, si precisa che si è trattato di un intervento del cardinale presidente Matteo Zuppi verso il Patriarcato latino di ... Scrive blitzquotidiano.it

Il cardinale Zuppi: riaccendere la passione di far comunità - Il presidente della Cei ha aperto ad Assisi l’Assemblea generale dei vescovi italiani: «La Chiesa non cerca il potere ma il bene dell’Italia. Secondo avvenire.it

Il cardinale Zuppi: “Disarmiamoci e non accettiamo alcuna forma di violenza. L’Europa deve risolvere i conflitti con il dialogo” - “Non so se don Oreste sarebbe salito sulla Flotilla ma avrebbe sicuramente trovato un modo per non assistere da lontano a quanto sta accadendo a Gaza”. Riporta ilfattoquotidiano.it

Matteo Zuppi ospite a Propaganda Live, chi è il cardinale stakanovista che conquista con il suo tratto umano la destra e la sinistra - Schietto, alla mano e sorridente oltre a essere un micidiale stakanovista, probabilmente per non deludere o non mancare alla valanga di impegni che intasano perennemente la sua agenda e dovuti ad un ... Secondo ilmessaggero.it