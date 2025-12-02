A Trezzano la mensa costa oltre 6 euro a bambino Famiglie sul piede di guerra contro gli aumenti
Trezzano sul Naviglio (Milano), 2 dicembre 2025 – Mancanza di dialogo e di confronto, inefficiente comunicazione e nessun ascolto per le richieste delle famiglie. I genitori degli alunni che frequentano le scuole trezzanesi si sono mobilitati, prima con una petizione con oltre 600 firme e poi con un presidio, per esprimere contrarietà alle scelte dell’Amministrazione sugli aumenti delle tariffe della mensa scolastica. La posizione dei genitori . “Abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere attenzione al Comune”, dichiarano i genitori. Le famiglie lamentano, alla base, un mancato confronto costruttivo con l’Amministrazione e “le fasce Isee, secondo le quali vengono applicate le tariffe, ferme da molti anni e non più adeguate alle attuali situazioni economiche familiari”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
