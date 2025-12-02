A Spazio4 un laboratorio natalizio per tutte le età con Patrizia De Santis
Sabato 20 dicembre dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 17 il laboratorio natalizio "La lanterna dei desideri" a Spazio4: lo organizza Patrizia De Santis di Miramondo, come un’esperienza pensata per bambine e bambini "dai 6 ai 99 anni", dunque aperta anche agli adulti che desiderano. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
