A Spazio4 un laboratorio natalizio per tutte le età con Patrizia De Santis

Ilpiacenza.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 20 dicembre dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 17 il laboratorio natalizio "La lanterna dei desideri" a Spazio4: lo organizza Patrizia De Santis di Miramondo, come un’esperienza pensata per bambine e bambini "dai 6 ai 99 anni", dunque aperta anche agli adulti che desiderano. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

spazio4 laboratorio natalizio tutteNatale in piazza Garibaldi, un mese di spettacoli e laboratori creativi: tutte le attività del progetto “Bella Piazza” - Dal 5 dicembre 2025 all’8 gennaio 2026 l’area Nord di piazza Garibaldi si trasforma in un grande spazio pubblico dedicato ai cittadini di ogni età, con un programma natalizio fatto di laboratori ... Lo riporta napolitoday.it

spazio4 laboratorio natalizio tutteLaboratori natalizi per i più piccoli al Museo Craveri e a Palazzo Traversa di Bra - Quattro appuntamenti creativi tra dicembre e fine anno: dalle decorazioni con materiali del bosco alle ghirlande ad acquerello ... targatocn.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Spazio4 Laboratorio Natalizio Tutte