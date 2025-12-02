A Sofia Raffaeli il Picchio d’Oro 2025 della Regione Marche

Ilrestodelcarlino.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Marche assegnerà il Picchio d’Oro 2025, massimo riconoscimento regionale, alla ginnasta Sofia Raffaeli, marchigiana di Chiaravalle (Ancona), campionessa del mondo, bronzo olimpico a Parigi 2024, individualista della nazionale di ginnastica ritmica italiana, atleta delle Fiamme Oro e rappresentante della Ginnastica Fabriano. Alle ultime Olimpiadi Raffaeli ha ottenuto la prima medaglia dell’Italia nella ginnastica ritmica a livello individuale. È la prima italiana nella storia a vincere un oro individuale ai Campionati del mondo nella ginnastica ritmica, è campionessa mondiale all-around 2023, vicecampionessa nel 2023 e bronzo nel 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

a sofia raffaeli il picchio d8217oro 2025 della regione marche

© Ilrestodelcarlino.it - A Sofia Raffaeli il Picchio d’Oro 2025 della Regione Marche

Altri contenuti sullo stesso argomento

sofia raffaeli picchio d8217oroA Sofia Raffaeli il Picchio d’Oro 2025 della Regione Marche - La ginnasta di Chiaravalle è “atleta esemplare, espressione di valori morali e sportivi”. Secondo msn.com

sofia raffaeli picchio d8217oroPicchio d'Oro 2025 a Sofia Raffaeli, la consegna alla Giornata delle Marche. Acquaroli: «I suoi traguardi ispirano i giovani» - La Regione Marche assegnerà il Picchio d'Oro 2025 alla ginnasta Sofia Raffaeli, la campionessa del mondo e olimpica marchigiana, di Chiaravalle, individualista della Nazionale ... Riporta msn.com

Picchio d'oro della Regione Marche alla ginnasta Sofia Raffaeli - La Regione Marche assegnerà il Picchio d'Oro 2025, massimo riconoscimento regionale, alla ginnasta Sofia Raffaeli, marchigiana di Chiaravalle (Ancona), campionessa del mondo, bronzo olimpico a Parigi ... Segnala ansa.it

sofia raffaeli picchio d8217oroSofia Raffaeli: “L’esperienza olimpica mi ha resa più forte. I Mondiali di Rio me li sono goduti” - Sofia Raffaeli ha scritto pagine memorabili della ginnastica ritmica italiana: si è laureata Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale nel ... Come scrive oasport.it

Sofia Raffaeli si confessa a Ginnasticomania: emozioni, vittorie e il ricordo più prezioso del 2025 - Questa settimana Chiara Sani incontra la regina assoluta della ginnastica ritmica italiana: Sofia ... Da oasport.it

Raffaeli, altro oro: Sofia si prende l’all-around mondiale precedendo Varfolomeeve e Onofriichuk - MILANO Sofia Raffaeli è campionessa dei mondiali di Milano 2025: è medaglia d'oro all- Si legge su corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Sofia Raffaeli Picchio D8217oro