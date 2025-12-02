A Sofia Raffaeli il Picchio d’Oro 2025 della Regione Marche

La Regione Marche assegnerà il Picchio d’Oro 2025, massimo riconoscimento regionale, alla ginnasta Sofia Raffaeli, marchigiana di Chiaravalle (Ancona), campionessa del mondo, bronzo olimpico a Parigi 2024, individualista della nazionale di ginnastica ritmica italiana, atleta delle Fiamme Oro e rappresentante della Ginnastica Fabriano. Alle ultime Olimpiadi Raffaeli ha ottenuto la prima medaglia dell’Italia nella ginnastica ritmica a livello individuale. È la prima italiana nella storia a vincere un oro individuale ai Campionati del mondo nella ginnastica ritmica, è campionessa mondiale all-around 2023, vicecampionessa nel 2023 e bronzo nel 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Sofia Raffaeli il Picchio d’Oro 2025 della Regione Marche

