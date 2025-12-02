A Sanremo contano le canzoni ma conta anche chi le canta Dove sono i veri Big?

“ Ma è Sanremo o Castrocaro? “. Il quesito posto via social da Davide Maggio dopo l’annuncio dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026 è ciò che ancora ci si chiede, anche a mente fredda, in merito ai cantanti scelti dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti. Inutile nascondere ciò che il listone rivela: il cast è incredibilmente debole, roba da Festival di dieci anni fa (toh, c’era proprio Conti!). Tra i 30 selezionati, manca il vero Big, quello che attira le attenzioni della vigilia, che genera interesse e fa crescere l’ appeal, che tutti vogliono vedere vincitore ma che poi alla fine molto probabilmente non vincerà. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - A Sanremo contano le canzoni, ma conta anche chi le canta. Dove sono i veri Big?

