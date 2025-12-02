A Roma nasce Musiba il primo museo di scienze costruito dai bambini
L'universo di cartone, il sistema solare in pongo, il mammut fatto di giubbotti, la terra in cartapesta. Ma anche: una zanna di mammut vera, i fossili, tronchi da 100milioni di anni e una collezione di insetti imbalsamati.Un laboratorio scolastico portato avanti da un’insegnante romana diventa. 🔗 Leggi su Romatoday.it
