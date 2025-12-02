A Roma la XVIII edizione della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro
ROMA – Cresce l’attesa per la XVIII edizione della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, storica manifestazione ideata nel 2008 dal patron Emanuele Giordano e divenuta nel tempo uno degli appuntamenti più autorevoli e seguiti in Italia dedicati ai grandi lievitati artigianali. L’edizione 2025 si terrà sabato 6 e domenica 7 dicembre, dalle ore 10.30 alle ore 19.30, presso le sale dell’Hotel Cristoforo Colombo (via Cristoforo Colombo 710 – zona EUR). Quest’anno la kermesse raggiunge la sua “maggiore età” e si presenta con un ricco programma di iniziative sostenute dagli sponsor ufficiali: Artecarta Italia (azienda specializzata nella produzione di scatole), Panettone POP (nuovo brand dedicato alla destagionalizzazione del panettone) e il nascente Museo Nazionale del Panettone, ente che rappresenta storia e cultura del panettone in Italia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
