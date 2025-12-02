A Rocca San Giovanni l’assemblea regionale di Ascom Abruzzo guarda al futuro dell’economia
Commercio di prossimità, turismo e sviluppo dei territori: sono stati questi i temi al centro dell’assemblea regionale annuale di Ascom Abruzzo, che si è svolta il 30 novembre all’Hotel Villa Medici di Rocca San Giovanni. Un confronto partecipato che ha coinvolto imprenditori, amministratori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
